Lottie Tomlinson (23) könnte wohl kaum glücklicher sein! Seit 2020 ist die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) mit dem einstigen Tennisspieler Lewis Burton (29) liiert. Im Netz zeigen sich die zwei regelmäßig super-verliebt zusammen. Vor wenigen Tagen verkündete das Paar dann zuckersüße News: Lottie und Lewis erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Jetzt verriet Lottie, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet!

Via Instagram verkündete die Influencerin die freudige Botschaft. In einem kurzen Video zündete sie zusammen mit ihrem Liebsten eine Rauchbombe. Schnell entwich dieser hellblauer Qualm. Die beiden Turteltauben erwarten also einen kleinen Jungen! "Unser kleines Baby", schrieb die Blondine samt weißem Herzchen dazu. Lottie und Lewis fielen sich überglücklich in die Arme.

In den Kommentaren übermittelten ihre Fans zahlreiche Glückwünsche und freuten sich mit den werdenden Eltern. "Oh mein Gott, ein Junge! Wie toll", schrieb Follower begeistert. Ein anderer Fan übermittelte Lottie und Lewis einige emotionale Worte: "Ich wünsche euch das Allerbeste. Bald seid ihr zu dritt und eine kleine Familie"

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson verrät das Babygeschlecht im Februar 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im November 2021 in Dubai

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Dezember 2021

