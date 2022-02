Seit Jahren spricht das Ex-Paar kein Wort mehr miteinander. DJ Bobo (54), der als René Peter Baumann in der Schweiz geboren wurde, wurde in der Eurodance-Zeit weltberühmt. Heute ist er immer noch erfolgreich unterwegs, bringt neue Lieder raus und gastiert in Shows. Die Ehe mit seiner Ex-Frau Daniela Baumann liegt bereits über 25 Jahre zurück. Dennoch scheint die 54-Jährige den DJ immer noch nicht komplett aus ihrem Kopf gestrichen zu haben.

In ihrem neuen Buch "Keep Going" findet sie deutliche Worte über das Beziehungsende mit DJ Bobo: "Es war ein ungemütlicher Tag, es regnete und ich traf die Entscheidung meines Lebens. Ich trennte mich von DJ Bobo, einem Popstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise gehen würde." Der Grund für ihre Trennung sei sie selbst gewesen. "Ich habe immer das Gefühl gehabt, da muss es noch mehr geben im Leben, da ist mehr für mich da", fährt sie fort. Sie wolle nicht nur das Anhängsel eines Stars sein. Denn Daniela hatte selbst große Pläne.

Die heute 54-Jährige wollte eigene Pole-Dance-Studios in der Schweiz eröffnen. Dafür nahm sie Schulden von fast 30.000 Euro auf sich. Und die Schweizerin schaffte es: Heute gehören ihr 15 Tanzstudios.

DJ Bobo, 2017

DJ Bobo bei "Sing meinen Song" 2021

DJ Bobo bei einem Open Air Festival im Juli 2014

