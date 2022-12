"Schlag den Star" gegen DJ Bobo: Hat Joachim Llambi Schiss?

Kommt Joachim Llambi (58) jetzt etwa selbst ins Schwitzen? Der Tanzprofi ist für seine knallharten Let's Dance-Kritiken bekannt, vor denen sich viele Kandidaten bitter fürchten. Am Samstag stellt er sich nun aber selbst einem Wettstreit: Er tritt bei Schlag den Star gegen DJ Bobo (54) an. Ganz so siegessicher scheint er sich aber nicht zu sein. Joachim bereitet eine Sache offenbar Sorgen.

Im Interview mit Bild erzählte der Tanzsportler, dass er eigentlich der Meinung sei, sich nicht besonders auf die Show vorbereiten zu müssen. "Bisschen Denken wird mir leichtfallen, aber ich hoffe, dass ich nicht vom Hochhaus springen muss mit 58", gab der gebürtige Duisburger offen zu. Trotz seines Bammels vor einer solchen actionreichen Herausforderung glaube er, in Sachen Sport ansonsten die Nase vorn zu haben: "Bis auf Tischtennis bin ich sportlich ganz gut. Aber bei Themen wie aktuelle TV-Serien oder Musik, da bin ich nicht so bewandert. Alles, was musikalisch nach 2000 erschien, kenne ich kaum.“

Die Promiflash-Leser glauben dennoch zum größten Teil, dass DJ Bobo das Rennen machen wird. In einer Umfrage sahen 64,1 Prozent der Teilnehmer den Eurodance-Star bei "Schlag den Star" vorn. Nur 35,9 Prozent sind von einem Sieg des Tanzshow-Jurors überzeugt.

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

Getty Images DJ Bobo, 2017

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

