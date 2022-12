"Schlag den Star": Joachim Llambi tritt gegen DJ Bobo an!

Wer von ihnen wird wohl den Pokal mit nach Hause nehmen? Bereits in den vergangenen Folgen überraschte Schlag den Star immer wieder mit seinen Paarungen für die Duelle. So traten unter anderem die befreundeten Komiker Bully Herbig (54) und Rick Kavanian (51) in der TV-Show gegeneinander an oder auch Motsi Mabuse (41) und Laura Karasek. Auch in der nächsten Ausgabe wird es sicher wieder zu einem spannenden Showdown kommen: Dieses Mal treten Joachim Llambi (58) und DJ Bobo (54) gegeneinander an!

Das gab ProSieben nun in einer Pressemitteilung preis. Bereits am Samstag, den 17. Dezember, ist es so weit. Live um 20:15 Uhr treten der Let's Dance-Juror und der Sänger in 15 Runden gegeneinander an. Der Sieger des Duells erhält einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro. Wie bereits in den bisherigen Ausgaben wird auch dieses Mal wieder Elton (51) die Zuschauer sowie die beiden Promis durch die Show führen.

Ist einer der beiden Duellanten bereits am Zittern? "Was ist denn jetzt sein Vorname? DJ? Oder Bobo? Ach, vollkommen egal! Ich mache beide platt!", kündigte Joachim an. Der "Somebody Dance With Me"-Interpret lässt sich davon offenbar nicht beeindrucken. "Vielleicht gibt es ein Spiel, das heißt 'Schildchen hochhalten'. Das gewinnst du ganz bestimmt", konterte der gebürtige Schweizer.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Elton, Moderator

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi

Anzeige

Getty Images DJ BoBo beim Echo in Berlin im März 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de