Daniela Baumann blickt auf ihre Ehe mit DJ Bobo (54) zurück. Von 1989 bis 1994 war die Unternehmerin mit dem Schweizer Musiker verheiratet. In ihrem neuen Buch "Keep Going" schaut die 54-Jährige nun auf das Ende ihrer Beziehung zurück. "Es war ein ungemütlicher Tag, es regnete und ich traf die Entscheidung meines Lebens. Ich trennte mich von DJ Bobo, einem Pop-Star auf dem Höhepunkt seiner Karriere", schreibt sie. Heute weiß Daniela, dass es der richtige Entschluss war, den "Somebody Dance With Me"-Interpreten zu verlassen. So fand sie zu sich selbst und konnte ihre eigenen Träume verwirklichen.

