DJ Bobo oder Joachim Llambi? Er gewinnt "Schlag den Star"!

Er nimmt den Sieg mit nach Hause! Heute Abend wurde es bei Schlag den Star noch mal richtig spannend. Der Musiker DJ Bobo (54) tritt gegen den Tänzer Joachim Llambi (58) an. Zunächst führte der Schweizer. Doch der Let's Dance-Star konnte noch mal richtig gut aufholen, sodass das 13. Spiel ein Matchball-Spiel war. Beim sogenannten "Länder drehen" räumte der 58-Jährige ab. Llambi hat "Schlag den Star" gewonnen!

Und das, obwohl er sich noch beim vierten Spiel ziemlich verletzt hatte. Beim Fußballspielen auf Eis stürzte er fies und das Spiel musste sogar abgebrochen werden. Doch die Show ging weiter. DJ Bobo und Llambi mussten sich also noch beispielsweise "Blamieren oder Kassieren" stellen oder fleißig Kopfrechnen. Am Ende hieß es aber: Llambi hat gewonnen und nimmt 100.000 Euro mit! "War schön, schöne Runde. Dankeschön", klopfte er dem Sänger noch auf die Schulter.

Beide schienen also Spaß an dem Abend gehabt zu haben! Sowohl Llambi als auch DJ Bobo freuten sich immer für den jeweils anderen mit. Der "Love Is All Around"-Interpret strahlte trotz Niederlage bis über beide Ohren und applaudierte seinem Konkurrenten bis zum Schluss.

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Joachim Llambi und DJ Bobo bei "Schlag den Star"

TVNOW Joachim Llambi bei "Llambis Tanzduell"

Getty Images DJ Bobo, 2017

