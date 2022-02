Will sie den Gossip loswerden? Adele Adkins (33) versetzte ihre Fans Anfang Februar in Wallungen: Denn die Sängerin zeigte sich mit einem prächtigen Schmuckstück am Finger. Nicht wenige vermuteten daraufhin, dass bei der "Hello"-Interpretin und ihrem Partner Rich Paul (40) bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Das bestätigte die Britin bislang jedoch nicht – im Gegenteil: Bei einem Basketballspiel wurde Adele jetzt wieder ohne den Klunker gesichtet!

Gemeinsam mit ihrem Liebsten besuchte die Musikerin jetzt nämlich das NBA-Allstar-Spiel in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Als die beiden auf ihren Plätzen am Spielfeldrand saßen, fiel vor allem Adeles wallender Mantel im Leo-Look ins Auge. Der Schmuck der Londonerin war hingegen eher zurückhaltend: Von dem Ring, der die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hatte, fehlte jedenfalls jede Spur.

Den Wert des Klunkers, den Adele etwa bei den Brit Awards in London trug, schätzen Experten indes auf knapp 890.000 Euro. Kein Wunder also, dass manch ein Beobachter das Schmuckstück daraufhin für einen Verlobungsring hielt. Auf ein Statement ihres Idols werden die Fans der Sängerin allerdings noch warten müssen.

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Sängerin Adele bei den Grammys 2012

