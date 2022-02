Hat Rich Paul (40) etwa um Adeles (33) Hand angehalten? Der Sportmanager und die Sängerin sind seit rund einem halben Jahr zusammen. Vor wenigen Wochen soll die "Easy on Me"-Interpretin sogar bei ihrem Liebsten eingezogen sein. Außerdem betonte sie zuletzt immer wieder, wie glücklich sie mit Rich an ihrer Seite sei. Sind die beiden vielleicht sogar schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen? Adele zeigte sich nun mit einem verdächtigen Ring am Finger!

Die 33-Jährige ist heute bei den Brit Awards zu Gast und lief in einer eleganten Robe über den roten Teppich. Dazu kombinierte sie tropfenförmige Ohrringe und einen großen silbern funkelnden Ring. Besonders auffällig: Adele trägt den Klunker am linken Ringfinger – dort, wo man normalerweise den Verlobungsring trägt. Viele Fans sind sich deshalb sicher, dass die Mutter eines Sohnes bald vor den Traualtar tritt. "Leute, ich glaube, Adele ist verlobt" und "Oh mein Gott, Adele ist verlobt", lauten nur zwei der zahlreichen Twitter-Kommentare.

Von einer Hochzeit wäre die gebürtige Londonerin alles andere als abgeneigt. Im Dezember erklärte sie im Interview mit dem Radiosender Sirius XM: "Ich bin definitiv bereit, wieder zu heiraten. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sicher gefühlt wie als verheiratete Frau."

