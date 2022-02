Keke Wyatt (39) macht Großfamilien-Star Silvia Wollny (57) Konkurrenz! Die US-Amerikanerin ist eine Sängerin und Songschreiberin, die schon mit Stars wie Missy Elliott (50) zusammen gearbeitet und im Laufe ihrer Karriere einige erfolgreiche R&B-Alben herausgebracht hat. Doch sie ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern vor allem für ihre große Rasselbande! Die 39-Jährige hat stolze zehn Kinder – und damit nicht genug: Jetzt erwartet Keke sogar Baby Nummer elf...

"Mein Mann Zackariah David Darring und ich können stolz verkünden, dass unsere Familie ein weiteres Mitglied bekommt!", schrieb die Musikerin am Sonntag auf Instagram. Dazu veröffentlichte Keke hübsche Fotos, die sie bereits mit einem kugelrunden Babybauch zeigen. Auf weiteren Bildern posiert sie mit ihrer gesamten Familie. Ihr Gatte trägt hier ein Shirt mit der Aufschrift "Last One" – nach Baby Nummer elf soll wohl endgültig Schluss mit der Fortpflanzung sein.

Während es für Keke insgesamt schon das elfte Kind wird, ist es nach Sohnemann Ke’Riah Darring das zweite gemeinsame mit ihrem Gatten Zackariah. Zuvor bekam sie sechsmal Nachwuchs mit ihrem Ex-Mann Rahmat Morton und drei Babys von ihrem Verflossenen Michael Ford. Das Erstaunliche: Laut US Magazine soll sie jedes ihrer Kinder einzeln geboren haben – es sollen keine Zwillinge dabei gewesen sein.

Getty Images Keke Wyatt, US-Sängerin

Getty Images Keke Wyatt, schwanger im Jahr 2019

Getty Images Keke Wyatt, US-Sängerin

