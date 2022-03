KeKe Wyatt (40) sorgte vor wenigen Wochen für eine waschechte Hammer-News: Die Sängerin wird sage und schreibe zum elften Mal Mutter! Im Netz verkündete die Liedermacherin die freudige Nachricht und teilte ein paar schöne Schnappschüsse, auf denen bereits ihr Babybauch zu sehen ist. Der kommende Nachwuchs wird das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Gatten Zackariah Darring sein. Nun wurde enthüllt: KeKes Baby leidet anscheinend an einer seltenen genetischen Störung.

Während eines Auftritts in Atlanta gab die 40-Jährige bekannt, dass die Ärzte bei ihrem Baby Trisomie 13 diagnostiziert hätten. Inmitten eines Gospel-Medleys berichtete die US-Amerikanerin ihrem Publikum unter Tränen von der Diagnose – einen Videoclip dieses Moments teilte die Musikerin anschließend auch auf ihrem Instagram-Profil. Daraufhin meldeten sich viele Fans zu Wort und sendeten dem R&B-Star liebevolle Worte sowie Zuspruch.

Doch auch mit negativen Reaktionen musste sich KeKe bedauerlicherweise auseinandersetzten – denn nicht jeder Follower zeigte sich offenbar verständnisvoll. Ebenfalls auf Instagram betonte die "If Only You Knew"-Interpretin, dass sie für die böswilligen Kommentatoren beten werde. Außerdem habe sie den rührenden Moment ihres Konzerts teilen wollen, um anderen Menschen Mut zu machen.

Getty Images Keke Wyatt, schwanger im Jahr 2019

Getty Images Sängerin Keke Wyatt im Januar 2022

Getty Images KeKe Wyatt, Sängerin

