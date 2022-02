In ihrem Leben weht nun ein frischer Wind. Stephanie Matto (31) wurde durch ein ganz bestimmtes Business bekannt: Die Influencerin verkaufte ihre Fürze in Gläsern und kassierte so nach eigenen Angaben über 44.000 Euro pro Woche. Wegen einer Diät, die sie bei der Produktion noch stinkenderer Blähungen unterstützen sollte, musste sie dann ins Krankenhaus – und ließ den Geschäftszweig schließlich hinter sich. Jetzt konzentriert sich das US-Reality-Sternchen auf sein Liebesleben: Stephanie traf sich mit einem Date in Paris!

Auf Instagram teilte sie in einem Video mit, dass sie von einem "süßen Franzosen" nach Paris eingeladen worden sei. Er habe die ganze Tour durch die französische Hauptstadt für sie geplant, so besuchten sie beispielsweise das Louvre-Museum. In dem Post machte Stephanie auch nochmals klar, dass sie mit ihren Furz-Geschäften völlig abgeschlossen habe. "Ich will ein normales Leben leben", betonte sie zu Schnittbildern aus der Stadt der Liebe.

So richtig normal scheint ihr Leben dann aber doch noch nicht zu sein, wie im weiteren Verlauf des Clips klar wird. Ihr Date habe ihr nämlich ein ganz bestimmtes Erlebnis in Aussicht gestellt. "Er hat mir versprochen, mir auf dem Eiffelturm einen Heiratsantrag zu machen, wenn dieses Video eine Million Views kriegt!", verkündete Stephanie.

Stephanie Matto, Reality-TV-Darstellerin

Stephanie Matto, selbsternannte "Furz-Unternehmerin"

Stephanie Matto im Januar 2022

