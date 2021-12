Eingetupperte Pupse sind Stephanie Mattos (31) Goldmine! Die "90 Day Fiancé"-Bekanntheit hat vor ein paar Monaten entdeckt, wie lukrativ es ist, ihre Darmwinde einzufangen und zu verkaufen. Bisher hat sich auf ihrem Konto bereits eine Wahnsinnssumme angehäuft. "Ich habe fast 40.000 Euro in einer Woche verdient und das nur durch meine Pupse in Gläsern", verrät die US-Amerikanerin in einem TikTok-Clip. Wie sie überhaupt auf die Idee kam, ihre gasreichen Stinkeprodukte als Souvenir zu verhökern, das erfahrt ihr im Video...

