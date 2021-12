Dieses US-amerikanische Reality-Sternchen pupst wortwörtlich Kohle! Stephanie Matto (31) erlangte vergangenes Jahr mit ihrer Teilnahme bei der Datingshow "90 Day Fiancé" größere Bekanntheit, in der Paare drei Monate Zeit haben, sich besser kennenzulernen, um dann zu heiraten oder nicht. Stephanie fand in der Sendung zwar nicht ihre große Liebe, ihren TV-Fame nutzt sie seitdem aber ziemlich geschickt aus: Seit Kurzem verkauft die Blondine ihre Fürze in Einmachgläsern für stolze 880 Euro das Stück!

Diese Information erfährt man ganz einfach mit einem Blick auf den Instagram-Account der 31-Jährigen – denn Stephanie macht ihre windigen Geschäfte nicht unauffällig unterm Radar. Tatsächlich verrät sie sogar jede Menge Tipps und Tricks, wie sie es schafft, mit ihren Flatulenzen in nur einer Woche umgerechnet fast 40.000 Euro zu verdienen! Um den perfekten Pups-Geruch zu erzeugen, hält sich die in Derby, Connecticut geborene US-Amerikanerin nämlich an einen strengen Diätplan. Unter anderem auf der Speisekarte: Bohnen, Protein-Muffins oder -Shakes, Joghurt und hartgekochte Eier.

Die Käufer erwartet aber kein lieblos leeres Einmachglas, wenn sie bei Stephanie bestellen. Zur Deko platziert die clevere Business-Frau noch ein schönes Blütenblatt im Behältnis und schreibt jedem Kunden eine persönliche Grußnachricht. Lange haben die aber nichts von den Gasen der Influencerin: "Der Geruch ist die ersten zwei Tage am intensivsten. Aber wie sage ich so gerne, schon ein Schnuppern kann Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten", erklärt Steph in einem weiteren Instagram-Video. Warum Menschen überhaupt auf die Idee kommen, ihre Fürze zu kaufen? Die Blondine ist sich sicher: Es muss an ihrer tollen Persönlichkeit und natürlich an ihrem Aussehen liegen!

Instagram / stepankamatto Stephanie Matto in New York City

Instagram / stepankamatto Stephanie Matto, Influencerin

Instagram / stepankamatto Stephanie Matto vorm Weihnachtsbaum

