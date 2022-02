Sarah Engels (29) hat die Nase gestrichen voll. Im Dezember 2021 brachte die Sängerin mit Töchterchen Solea ihr zweites Kind zur Welt. Inzwischen sportelt die Ex-DSDS-Teilnehmerin mit ihrem Mann Julian Engels (28) schon wieder fleißig – doch jetzt wurde sie von einem Follower fies beleidigt: Sie verliere nicht schnell genug ihre Schwangerschaftskilos. Das brachte Sarah nun richtig auf die Palme!

Auf Instagram zeigte Sarah die Nachricht, die sie von einem Follower zugeschickt bekam: "Du siehst aus wie eine Tonne. Du solltest nichts Bauchfreies tragen. Das sieht einfach nur ekelig aus." Diese Beleidigung wollte die 29-Jährige nicht unkommentiert lassen. "Genau dadurch entsteht so ein extremer Druck bei den Frauen, nach der Geburt so auszusehen wie vorher", reagierte die Musikerin auf die böse Nachricht, betonte jedoch: "Mich verletzt so was schon lange nicht mehr!"

Daraufhin griff Sarah beherzt in ihre Körpermitte und zeigte: Sie ist stolz auf ihren Body – egal, was andere sagen! "Dann habe ich eben noch Speck am Bauch, dafür habe ich zwei gesunde Kinder und das ist mehr wert als alles andere", stellte die Zweifachmutter klar. Dabei richtete sie auch das Wort an ihre Fans: "Lass niemanden für dich entscheiden, was du zu tragen hast!"

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels während ihrer zweiten Schwangerschaft

