Sarah Engels (29) schwelgt in Erinnerungen. Im Dezember 2021 wurde die Sängerin nach Sohnemann Alessio (6) auch Mutter einer Tochter. Die Ex-DSDS-Zweitplatzierte und ihr Mann Julian Engels (28) konnten die kleine Solea Liana auf der Welt begrüßen. Ihre Schwangerschaft liegt gerade einmal zwei Monate zurück, doch die Influencerin vermisst eine Sache ganz besonders, als sie noch in anderen Umständen war: Sarah fehlt ihr kugelrunder Babybauch!

"Irgendwie vermisse ich meinen Bauch. Ich hatte so eine schöne Schwangerschaft", teilte Sarah ihren Fans auf Instagram mit. Dazu postete sie einige Throwback-Aufnahmen, als sie mit Julian und Alessio schwanger im Urlaub war und ihren Babybauch in Szene setzte. Inzwischen ist die "Gebe nicht auf"-Interpretin wieder rank und schlank, doch während der Schwangerschaft verzichtete sie auf nichts. "Ich habe mir auch immer richtig gegönnt", meinte die 29-Jährige.

Doch Sarah wurde nicht nur melancholisch, als sie an ihren Babybauch dachte. Julian und sie schauten sich auch auf ihrem Fernseher gemeinsam ihr Hochzeitsvideo an, wie sie auf Instagram zeigte. Das Paar hatte im Mai 2021 geheiratet. "Dieser Tag war magisch und ich werde ihn nie vergessen", hielt die Zweifachmutter fest. Sie und der Ex-Fußballer versprachen sich, regelmäßig die Aufnahmen dieses besonderen Tages anzusehen, um die Erinnerungen daran immer wieder aufleben zu lassen, erzählte Sarah.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian

