Anne Wünsche (30) liebt ihren Körper! Die Influencerin erwartet momentan mit ihrem Freund Karim ein Kind. Die Töchter der Laiendarstellerin Miley und Juna dürfen sich auf einen kleinen Bruder freuen. Mittlerweile ist sie schon in der 23. Schwangerschaftswoche und ihre runde Körpermitte ist auch nicht mehr zu übersehen – was die Beauty ziemlich freut. Nun setzt Anne ihren Babybauch sexy in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie diese aufreizenden Schnappschüsse. In einem hautengen pinken Spitzenbody posiert Anne für ihre Follower – dabei ist unschwer zu erkennen: Sie liebt ihre Kugel! "Endlich sieht man meinen Babybauch deutlich und das macht mich unheimlich stolz. Wisst ihr noch, wie sehr ich mich auf diese Zeit gefreut habe? Jetzt ist sie endlich so weit", schrieb die Ex-BTN-Darstellerin zu den Pics.

Zuvor habe sie lange darauf gewartet, dass ihr Bauch einen Schub macht. "Jetzt kann man meinen Bauch auch nicht mehr mit einem Blähbauch verwechseln", scherzte Anne deshalb. Ihre Community feiert die Bilder. "Du siehst hammer aus, steht dir mega" oder: "Wunderschöne Babykugel", kommentierten etwa zwei User.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

