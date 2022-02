Die große Liebe im TV finden? Das versuchte Christina Aurora in der aktuellen Staffel von Der Bachelor! Doch in der letzten Nacht der Entscheidung hatte Dominik Stuckmann (30) für die Fotografin keine Rose mehr übrig. Gemeinsam mit Chiara Madonna (24) und Valeria Pérez musste sie die Villa der Ladys verlassen. In der Unterkunft war es jedoch nicht immer stressfrei zugegangen: Christina sprach mit Promiflash über die Auseinandersetzungen zwischen den Mädels!

Gegenüber Promiflash erklärte die 30-Jährige: "In fünf Wochen waren es zwei Meinungsverschiedenheiten. So etwas ist für mich kein Streit. Die Angelegenheiten [...] wurden zeitnah geklärt." Dabei betonte die kurvige Beauty, dass man nicht vergessen dürfe, in welcher Ausnahmesituation sich die Kandidatinnen befinden. "Keiner von uns kennt die vergangenen Erlebnisse, die uns geprägt haben und unsere Entscheidungen", ergänzte die Münchenerin und verwies darauf, dass dadurch schnell Konfliktpotenzial entstehen könne.

Enttäuscht wegen des Bachelor-Ausstiegs ist Christina jedenfalls nicht, denn mit Dominik habe sie keine tiefgehende Verbindung aufbauen können. "Ich habe bereits damit gerechnet. Wir haben uns ganz gut verstanden, aber tendenziell freundschaftlich", fügte sie im Laufe des Gesprächs hinzu. Generell brauche sie einen Partner an ihrer Seite, der sich genügend Zeit nimmt. Nähe entstehen zu lassen, ist für sie nämlich nichts Leichtes.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Kandidatinnen in der fünften Bachelor-Folge

Anzeige

RTL Bachelor-Girl Christina Aurora

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de