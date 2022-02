Dieses Ja hat auf sich warten lassen! Im Jahr 2019 sorgte Ingo Wieczorek (31) für süße Liebesnews: Der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat und seine Freundin Annika haben sich verlobt! Inmitten eines romantischen Szenarios mit Kerzen und Rosen war es die Düsseldorferin, die um die Hand des ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmers angehalten hatte – doch der hatte gezögert. Ingo wollte Annikas Antrag zunächst sogar gar nicht annehmen!

Im Instagram-Livestream mit Aron Schweizer erinnerte sich das künftige Brautpaar an den Tag des Heiratsantrags. Nachdem Annika die große Frage gestellt hatte, musste Ingo jedoch zunächst ein bis zwei Minuten überlegen, ob er Ja sagt – denn seiner Meinung nach sollte der Mann diesen Schritt machen. "Aber dann habe ich mir gedacht: 'Sie hat sich so viel Mühe gegeben, jetzt kannst du auch nicht Nein sagen'", berichtete der 31-Jährige. Er selbst könne immerhin auch später noch "einen Antrag hinterherschieben".

Inzwischen stecken die Turteltauben mitten in der Hochzeitsplanung und haben sogar schon ihre Trauzeugen ausgewählt. Wann es so weit sein soll, wollen sie aber nicht verraten. "Das Datum für die Hochzeit wird erst bekannt gegeben, wenn es so weit war", erklärte Annika. Nur etwa 15 Gäste werden der Zeremonie beiwohnen.

Promiflash Annika und Ingos Verlobungslocation

Instagram / ingo_der_ingonator Annika und Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Paar

Facebook / IngoOffizielleFanpage Annika und Ingo, Reality-TV-Stars

