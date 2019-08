Jetzt ist es also doch passiert! Schon im Juni wurden Verlobungsgerüchte um den beliebten Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (28) und seine Herzensfrau Annika laut: Immerhin funkelte ein verdächtiger Ring am Finger der Rothaarigen. Gegenüber Promiflash dementierten die beiden die News damals allerdings vehement. Nur wenige Wochen später ist es dann aber wirklich so weit: Ingo und Annika sind jetzt tatsächlich verlobt!

Die frohe Botschaft teilte das Paar seinen Fans erst vor wenigen Minuten im Netz mit – Promiflash erzählten die beiden sogar alle romantischen Details zum Antrag! "Ich habe Ingo zu seinen Eltern geschickt und dann die Wohnung dekoriert. Schön mit Kerzen und Rosen. Als Ingo dann wieder da war, hab' ich schon längst geweint. Er hat gefragt, was los ist, ob ich Scheiße gebaut habe... Habe ich natürlich nicht. Seine Augen haben so unglaublich geleuchtet, er hatte Tränen in den Augen, aber er hat sie nicht rausgelassen", erklärte die bis über beide Ohren verliebte zukünftige Braut! Bei der romantischen Atmosphäre ist die Gefühlsachterbahn kein Wunder, wenn man sich den mit Teelichtern, Rosen und Sekt gedeckten Tisch ansieht!

Auch das edle Kästchen mit den Ringen blieb Promiflash nicht verborgen – über die gravierten Ringe in Silber-Gold und weitere Hochzeits-Pläne plauderte die zukünftige Ehefrau von Ingo nur allzu gern: "Die Ringe findet er sehr schön. Und heiraten werden wir nächstes oder übernächste Jahr."

Promiflash Annika und Ingos Verlobungslocation

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im April 2019

Promiflash Ingo und Annikas Verlobungsringe

