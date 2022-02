Die Auseinandersetzung scheint in die nächste Runde zu gehen! Jennifer Frankhauser (29) überraschte ihre Fans Anfang Dezember mit einer eigentlich tollen Neuigkeit: Denn die Influencerin verkündete, dass sie nach Mallorca auswandern möchte. Doch beim Kauf ihrer Finca scheint einiges schiefgelaufen zu sein – der Traum vom Leben in der Sonne drohte, zum Albtraum zu werden. Jetzt bahnt sich offenbar auch noch ein Rechtsstreit an!

"Das Ganze hat sich einfach so zum Negativen entwickelt", klagte Jenny in ihrer Instagram-Story ihr Leid. Die Lust auf Mallorca hätten sie und ihr Partner Steffen dabei vollständig verloren: "Wir werden jetzt sogar vor Gericht gehen. Wir haben sehr viel Geld verloren und hoffen, dass wir es zurückbekommen." Die 29-Jährige deutete einen sechsstelligen Betrag an, verriet aber nicht, worum es dabei genau geht.

Die gute Laune wolle sie sich durch die Umstände allerdings nicht ganz vermiesen lassen, betonte Jenny: "Ich sage mir immer: Es ist nur Geld! Wir sind gesund und das ist das Wichtigste." Man finde immer einen Weg, munterte sie sich selbst ein wenig auf.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2021 auf Mallorca

