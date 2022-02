Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) werden auf besondere Weise geehrt. Das Ehepaar kehrte 2020 dem britischen Königshaus und damit der Familie des Enkels von Queen Elizabeth II. (95) den Rücken und zog nach Kalifornien. Dort verfolgten sie eigene Projekte, wie etwa einen eigenen Podcast. Aber auch für gemeinnützige Organisationen setzten sie sich ein. Dafür bekommen die beiden nun einen Preis: Am Samstag treten Harry und Meghan auf der Preisverleihung auf!

Die Bürgerrechtsorganisation NAACP und der Fernsehsender BET ehren am Wochenende erneut besondere Unterstützer in Form einer Preisverleihung. Dieses Jahr sind darunter auch Harry und Meghan! "Wir sind begeistert, diese Auszeichnung an Prinz Harry und Meghan [...] zu überreichen, die [...] sich dem Kampf für Gleichberechtigung sowohl in den USA als auch weltweit angeschlossen haben", heißt es in einem offiziellen Statement der Organisation.

Damit wird es für die beiden das erste große Event in Hollywood sein, seitdem sie in die USA gezogen sind. Das zeigt wohl auch, wie gut sie dort angekommen sind! Erst kürzlich erklärte ein Insider gegenüber People: "Sie sind so glücklich. Langsam schlagen sie hier in den Staaten Wurzeln."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne 2018

ZUMAPRESS.com / MEGA Meghan und Harry in New York, September 2021

