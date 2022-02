Nicht mehr lange – und Fiona Erdmanns (33) Sohn Leo kann sein Schwesterchen in die Arme schließen! 2020 bekam die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr erstes Kind. Letztes Jahr war das Model wieder schwanger. Doch dann passierte etwas Furchtbares: Die 33-Jährige verlor im April letzten Jahres ihr ungeborenes Baby in der 18. Schwangerschaftswoche. Aber jetzt könnte die Unternehmerin wohl nicht glücklicher sein! Im Dezember verkündete sie, erneut ein Baby zu erwarten! Im Promiflash-Interview verriet die Schwangere, sie sei nicht die Einzige, die vor Freude platzen könnte, wenn sie an ihren Nachwuchs denke. Auch Söhnchen Leo sei ganz angetan von Mamas Bauch, der immer größer wird!

