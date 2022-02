Cheyenne Ochsenknecht (21) muss gerade ordentlich einstecken! Vergangenen Freitag startete die neue Staffel von Let's Dance, bei der auch das Model sein Können auf dem Tanzpaket unter Beweis stellen möchte. Während die 21-Jährige für ihren ersten Paartanz bereits mit 20 Jury-Punkten belohnt wurde, musste sie zuvor für ihre Performance in der Kennlernshow viel Kritik einstecken. Nach ihrem Show-Auftakt ging es Cheyenne deshalb alles andere als gut.

In einem Exclusiv-Spezial-Interview schilderte Cheyenne nach der gestrigen Tanzshow, wie schlecht es ihr nach dem Staffelauftakt vergangene Woche ging. Sie verriet, dass ihr der Druck und die harte Zuschauer-Kritik im Netz auch mental schwer zu schaffen machten. Um sich in ihrer Extremsituation zurechtfinden zu können, habe sich Cheyenne auch mit ihrer Psychologin in Verbindung gesetzt. "Die hat mir auch Tipps gegeben, so was wegzustecken", erzählte sie ganz offen und fügte hinzu, dass jedem eine außenstehende Person zum Sprechen rate.

Doch was war eigentlich passiert? "Ich habe mich total oft vertanzt und kein Wort mehr rausbekommen, obwohl ich ja sonst rede wie ein Wasserfall", erinnerte sich das Model zurück und vermutete, dass dies wohl dem Respekt vor der Choreografie und der Jury geschuldet war. "Ich wollte nach der Show nur nach Hause zu meinem Mann und meinem Kind, da habe ich dann auch geweint", erklärte die 21-Jährige. Zum Glück sei ihr Partner Nino Cheyenne während ihrer Show-Teilnahme eine große Stütze.

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2022

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino und ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

