Emotionaler Gefühlsausbruch bei Cheyenne Ochsenknecht (21). Die Beauty nimmt dieses Jahr an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil und versucht ihr Tanztalent an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (31) unter Beweis zu stellen. Nachdem das Model in der Kennlernshow vergangene Woche noch ordentlich Kritik einstecken musste, wurde es in der gestrigen Live-Sendung mit der zweitbesten Bewertung des Abends belohnt. Nach dem Juryurteil brach Cheyenne in Tränen aus und erklärte nun, warum.

Damit, dass Cheyenne vor laufender Kamera die Tränen kullern würden, hätte die Blondine selbst nie gerechnet. Das verriet die junge Mutter in einem Livestream auf der Instagram-Seite des Tanzformats. "Ich weiß auch nicht, wie das auf einmal kam. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich in der Öffentlichkeit sehr unemotional bin", rätselte der Ochsenknecht-Sprössling. "Aber Evgeny meinte zu mir, dass die ganze Anspannung und der Druck da abgefallen sind", erklärte Cheyenne weiter, nachdem sie nach ihrem ersten TV-Tanzauftritt vergangene Woche mit ordentlich Hate im Netz umgehen musste.

Bereits in dem Kurzfilm zu ihrem ersten gemeinsamen Tanz hatte sich das Team Oxygen – wie sich das Dance-Duo selbst nennt – bereits vorgenommen, "das ganze schlechte, traurige und negative" in Power umwandeln zu wollen. Zwar zeigt die 21-Jährige in ihren Social-Media-Beiträgen immer wieder, wie sehr sie dafür an ihre Grenzen geht, doch scheint sich das harte Training der letzten Woche allemal gelohnt zu haben.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de