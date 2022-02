Rank und schlank! Jessica Hayes machte erst kürzlich ein süßes Geständnis: Sie ist wieder glücklich vergeben. Die ehemalige Siegerin der britischen Ausgabe von Love Island teilte einige gemeinsame Bilder von sich und ihrem neuen Partner – wollte jedoch nicht allzu viel über ihre neue Liebe preisgeben. Nun sorgte die Beauty für noch mehr freudige Neuigkeiten: Jessica fühlt sich wieder deutlich wohler in ihrem Körper!

Die Reality-TV-Bekanntheit hat offenbar drei Kilo abgenommen. Im Interview mit der Zeitschrift New! sprach sie über ihren Gewichtsverlust, mit dem sie allem Anschein nach äußerst zufrieden ist. "Ich fühle mich jetzt wieder wie die alte Jess", erzählte sie und ergänzte: "Es ist, als ob ich wieder ich selbst wäre." Beim Betrachten alter Fotos erkenne sich die TV-Darstellerin kaum wieder. Die Veränderung des Gewichtes hing wohl auch mit der Trennung von ihrem Ex-Partner Dan Lawry zusammen.

Das Liebes-Aus, die Geburt ihres Sohnes und auch der Verlust ihres zweiten Babys haben die 28-Jährige wohl ganz schön beansprucht. In den letzten Jahren habe sie sich demnach nicht mehr gut genug auf sich selbst konzentrieren können. "Ich habe einfach keinen gesunden Lebensstil geführt. Ich kam an einen Punkt, an dem ich kein Selbstvertrauen mehr hatte und mich einfach mies fühlte", offenbarte sie im Gespräch mit dem Magazin.

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes und ihr Freund

Instagram / jessicahayesx_ Reality-TV-Bekanntheit Jessica Hayes im Februar 2022

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes und Dan Lawry, August 2019

