"Gesegnet": Jessica Hayes ist nach Fehlgeburt schwanger!

Jessica Hayes ist überglücklich. Zu Beginn des Jahres musste die britische Reality-TV-Persönlichkeit einen schweren Verlust verkraften. Nachdem sie sich mit ihrem Partner über Nachwuchs gefreut hatte, teilte sie im April eine traurige Nachricht: Sie erlitt eine Fehlgeburt. Lange hatte sie damit zu kämpfen. Doch nun gibt es für die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin wieder Grund zur Freude: Jessica ist wieder schwanger.

Auf Instagram teilt Jessica die süßen Neuigkeiten mit ihren Fans in Form eines Videos, in dem nicht nur die ersten Ultraschallbilder, sondern auch ihr erstgeborener Sohn zu sehen sind. Und der freut sich offenbar schon jetzt darauf, großer Bruder zu werden: Er kuschelt mit Mamas Babybauch und küsst ihn zärtlich. "Mit dem besten Geschenk aller Zeiten [in das Jahr] 2024 gehen. Ich denke, ihr wisst wahrscheinlich alle, was es für mich bedeutet, Mama zu sein. Wirklich gesegnet", schreibt der TV-Star glücklich. Jessica freue sich in eine Zukunft mit Baby Nummer zwei zu blicken.

Und das ist noch nicht alles, auf das sie sich freuen kann. Im November 2022 ging Jessicas Partner Zeb vor ihr auf die Knie. Bisher feierten die beiden noch keine Hochzeit, aber die Britin hat genaue Vorstellungen, wie die Feierlichkeiten aussehen sollen. "Ich denke, dass ich vielleicht drei Hochzeiten haben muss, damit ich mit allen feiern kann. Dann kann ich auch drei Kleider haben", freute sie sich gegenüber New Magazine.

Instagram / jessicahayesx_ Ultraschallbild von Jessica Hayes

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes und ihr Sohn im Dezember 2023

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes mit ihrem Verlobten Zeb

