"Love Island"-UK-Star Jessica Hayes hatte eine Fehlgeburt

Jessica Hayes muss erneut einen schweren Rückschlag verkraften. 2019 ist die ehemalige Kandidatin der britischen Love Island-Version zum ersten Mal Mutter geworden und durfte einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Ein Jahr später hatte sie vor, ihre Familie zu vergrößern. Doch in der 19. Woche ihrer Schwangerschaft erlitt sie eine Fehlgeburt. Nun macht Jessica einen weiteren schrecklichen Verlust öffentlich: Sie hat wieder ein Baby verloren.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige mehrere Bilder, wovon eines sie mit einer leichten Wölbung am Bauch zeigt. In der Bildunterschrift verriet sie ihren Followern: "Ich war schwanger und jetzt bin ich es nicht mehr. Ich habe über meinen ersten Verlust gesprochen – ich wusste nicht, dass ich dieses Mal früher wieder hier sein würde, aber es fühlt sich immer noch total beschissen an." Es gehe nicht nur darum, das Baby zu verlieren, sondern auch die Pläne, die man gemacht habe und die Vorstellungen, die man hatte – zum Beispiel, wie das Kind sein könnte. "Ich hatte vor, es meiner Familie, meinen Freunden und den Kindern am Osterwochenende auf besondere Weise zu erzählen, aber dann bekam ich Symptome und der Ultraschall bestätigte, dass das Baby keinen Herzschlag mehr hatte", erzählte Jessica weiter.

Dadurch, dass sie bereits Mutter ist, könne sie ihren Emotionen nicht unbedingt freien Lauf lassen: "Wenn man einen Verlust erlebt, muss man so tun, als ginge es einem gut, sich die Tränen abwischen und weitermachen, denn man hat ein kleines Kind, man kocht das Abendessen, man liest die Geschichten...", zählte Jessica auf. Trotzdem allem möchte sie die Hoffnung nicht verlieren, eines Tages mehr Kinder zu haben: "Ich liebe es so sehr, Mutter zu sein, und ich hoffe, dass ich das Glück habe, das nächste Mal eine andere Geschichte zu erzählen."

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes und ihr Sohn im Februar 2023

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes mit ihrem Verlobten Zeb

Instagram / jessicahayesx_ Jessica Hayes, Influencerin

