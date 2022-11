UK-"Love Island"-Siegerin Jessica Hayes hat sich verlobt!

Jessica Hayes wird demnächst vor den Traualtar treten! Erst im Mai des vergangenen Jahres hatte die Siegerin der britischen Love Island-Ausgabe verkündet, dass sie und ihr Verlobter Dan Lawry getrennte Wege gehen. Im Februar dieses Jahres machte sie dann bekannt, dass sie wieder in festen Händen sei. Die Britin scheint mit ihrem Freund den Mann fürs Leben gefunden zu haben – denn der Realitystar hat sich jetzt verlobt!

Mit dem OK! Magazin sprach die Beauty über den Antrag und verriet dabei: "Wir waren erst seit einem Jahr zusammen, also habe ich nicht damit gerechnet." Jessica sei total überrascht gewesen – die Frage aller Fragen hatte ihr Zeb vergangenen Monat auf Ibiza gestellt. "Ich bat ihn, ein paar Videos von mir für Instagram zu machen, also posierte ich einfach am Rande einer Klippe, und dann drehte ich mich um, und er kniete sich hin! Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, machst du Witze? Willst du mich verarschen? Ist das ein echter Ring?'", erinnerte sie sich.

Die beiden Turteltauben hatten sich über Freunde kennengelernt und schweben seitdem auf Wolke sieben. Jessica verriet außerdem, dass Zeb ihr in schwierigen Zeiten beigestanden habe. Nach ihrer Trennung von Dan habe ihr Zukünftiger sie "in vielerlei Hinsicht gerettet.

Jessica Hayes mit ihrem Verlobten Zeb

Jessica Hayes und ihr Freund

Jessica Hayes mit Zeb

