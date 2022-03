Ekaterina Leonova (34) wünscht sich, eine Familie zu gründen. Gemeinsam mit Bastian Bielendorfer (37) tritt die Tänzerin in diesem Jahr wieder bei Let's Dance an. Neben ihrer Profikarriere arbeitet die TV-Bekanntheit aber auch noch als Marketing- und Kommunikationsmanagerin. Beruflich scheint im Leben der gebürtigen Russin also alles bestens zu laufen. Doch wie steht es um ihr Privatleben? Ekaterina verriet nun, wie es in Sachen Liebe bei ihr aussieht.

"Ich bin Single", offenbarte die 34-Jährige gegenüber Bild. Doch wie der perfekte Partner für sie sein sollte, wisse die Sportlerin genau. "Der Mann muss mindestens so groß sein wie ich, also 1,74 Meter. Besser noch ein bisschen größer, damit ich High Heels tragen kann", plauderte der "Let's Dance"-Star aus. Präferenzen bezüglich der Optik habe sie nicht. "Blond oder dunkelhaarig – das ist egal. Es muss einfach Klick machen. Der Mann sollte im Leben stehen und sich ein Familienleben vorstellen können", stellte die Profitänzerin jedoch klar.

Vor wenigen Wochen erzählte die Wahl-Münchnerin im Promiflash-Interview, dass sie sich durchaus vorstellen könne, sich bei "Let's Dance" zu verlieben. "Also es gibt Beispiele, die bewiesen haben, dass es funktioniert. Deshalb kann ich es nicht ausschließen", erzählte Ekaterina.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Tänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im Oktober 2021

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

