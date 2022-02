Bei Ekaterina Leonova (34) läuft es aktuell rund. Nach zwei Jahren feiert sie nächste Woche ihr Comeback bei Let's Dance. Darüber sind nicht nur die Fans, sondern auch die Profitänzerin selbst völlig aus dem Häuschen. Etwas fehlt aber noch zum völligen Glück: Die große Liebe. Mit Promiflash sprach Ekaterina darüber, wie sie der Zuteilung der Tanzpartner entgegenblickt und ob sie sich vorstellen kann, sich in dem Format zu verlieben.

Einen Lieblingspromi der neuen Staffel habe Ekat noch nicht auserkoren, sie habe nur einige Favoriten. "Ich bin Profi, ich muss neutral bleiben! Ich freue mich natürlich auf alle", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Zur Vorbereitung schaue sie sich die Social-Media-Accounts der Teilnehmer an: "Ich kenne einige Promis nicht. Da guck ich dann, was die so machen." Enttäuscht von der Zuteilung sei die Tänzerin auf jeden Fall nie, da man die Chancen auf viele Runden im Vorfeld nicht richtig einschätzen könne. "Es gab schon so viele Beispiele, bei denen man in der ersten Show dachte, das wird ein Finalist und am Ende flog die Person schnell raus", erklärte sie. Das habe gezeigt, dass wirklich alles möglich sei. "Und dann macht es ja auch viel aus, wie die Paare miteinander harmonieren", ergänzte die 34-Jährige.

Den möglichen Gerüchten über Liebesbeziehungen zwischen den Tanzpaaren blickt Ekaterina ganz entspannt entgegen. "Da muss ich ja erst mal einen gut aussehenden Tanzpartner bekommen", witzelte sie im Promiflash-Interview. Generell sei sie offen dafür, sich in der Show zu verlieben: "Wir werden sehen, was passiert!" Dafür bräuchte man aber genug Zeit neben dem Training, denn für eine Beziehung müsse die Chemie stimmen und beide Seiten bereit dazu sein. "Ich kann es aber nicht ausschließen, immerhin gibt es Beweise!", scherzte die TV-Bekanntheit mit Bezug auf einige Liebesgeschichte wie von Luca Hänni (27) und Christina Luft (31).

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Tänzerin Ekaterina Leonova

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de