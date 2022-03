Hat sich Euphoria-Star Sydney Sweeney (24) etwa klammheimlich verlobt? Über ihren Beziehungsstatus hielt sich der Shootingstar in der Öffentlichkeit bis zuletzt ziemlich bedeckt. Ihre Partnerschaft zu mit dem Gastronomen Jonathan Davino, die bereits 2018 ihren Anfang genommen hatte, bestätigte sie bis heute nie. Doch nun wurde die 24-Jährige mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet. Hat Jonathan seiner Sydney etwa einen Antrag gemacht?

TMZ liegen Paparazzi-Aufnahmen vor, die den Serien-Superstar am Montag bei einem Pläuschchen mit einem Freund in Los Angeles zeigen. Nicht zu übersehen: ein funkelnder und ganz schön mächtiger Diamant-Klunker an ihrem Ringfinger der linken Hand! Wenn das mal kein Verlobungs-Schmuckstück ist? Dass das Accessoire ziemlich neu sein muss, zeigen vergangene Auftritte der HBO-Beauty. Bislang hatten Fotografen Sydney noch nie mit diesem Ring abgelichtet.

Ob sich die Cassie-Darstellerin aber wirklich verlobt hat und wenn ja, tatsächlich ihr Vielleicht-Freund Jonathan dahintersteckt, werden die Fans wohl erst einmal nicht erfahren. Denn es ist anzunehmen, dass Sydney – wie bisher – ihr privates Glück auch ganz privat genießt.

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Instragram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de