Sean Flynn (32) freut sich auf ein rauschendes Fest mit alten Bekannten! Schon 2020 hatte der einstige "Zoey 101"-Darsteller stolz bekannt gegeben, dass er seiner Partnerin Lyndsey Monconduit einen Heiratsantrag gemacht hat. Die Brünette präsentierte einen funkelnden Klunker an ihrem Finger und bestätigte damit: Sie hat Ja gesagt. Details zur Hochzeit hat das Paar bisher aber noch nicht ausgeplaudert – bis jetzt. Der Schauspieler verriet sogar: Auch seine Nickelodeon-Kollegen werden mit von der Partie sein.

Im Gespräch mit TMZ erzählte Sean, dass der große Tag kurz bevorsteht. Am kommenden Freitag werden Lyndsey und er in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia vor den Altar schreiten. Zu den 158 Gästen zählen auch einige "Zoey 101"-Stars. Christopher Massey (32), Matthew Underwood und Jack Salvatore, mit denen er bis 2008 vor der Kamera stand, werden demnach vor Ort sein. Die Zeremonie soll von einem Rabbi durchgeführt werden und in einem renovierten Lagerhaus stattfinden. Als Hommage an Lyndseys Heimat New Orleans können sich die Gäste auf traditionelle Südstaatengerichte und eine Second-Line-Band freuen.

Im Netz betonte der 32-Jährige bereits mehrfach, wie sehr er sich auf die Ehe mit seiner Liebsten freut. "Kaum zu glauben, dass ich bald der glücklichste Mann auf der Erde werde. Ich kann es kaum erwarten", schrieb er zu süßen Pärchenfotos der beiden.

Anzeige

Instagram / rioflynn Sean Flynn und seine Partnerin Lyndsey Monconduit

Anzeige

Getty Images Der "Zoey 101"-Cast im April 2005

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Der "Zoey 101"-Cast 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de