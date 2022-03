Benedict Cumberbatch (45) hat gerade einen Lauf! Der beliebte Schauspieler ist für seine Darstellung in dem rauen Netflix-Western "The Power of the Dog" vor ein paar Wochen für einen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert worden. Aktuell begeistert er als Dr. Strange in dem Kinoerfolg Spider-Man: No Way Home die Zuschauer. Noch dazu startet im Mai der neue Streifen "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – mit dem Briten als Hauptfigur. Als wäre all das nicht genug, wurde ihm jetzt diese Ehre zuteil: Benedict ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame bedacht worden!

Am Montag durfte der Sherlock-Star seine Plakette in Hollywood feierlich enthüllen. Wie die Bilder des Events zeigen, strahlte Benedict bis über beide Ohren, als er seinen Stern zum ersten Mal gesehen hat! Diesen einmaligen Moment ließ sich natürlich auch seine Frau Sophie Hunter (43) nicht entgehen – sie begleitete den 45-Jährigen. Für diesen besonderen Anlass schmiss der gebürtige Londoner sich übrigens mächtig in Schale: Er trug einen eleganten mitternachtsblauen Anzug, der seine eindrucksvolle Statur perfekt umschmeichelte.

Am Abend zuvor hatte Benedict wie viele andere Schauspieler die Screen Actors Guild Awards besucht – er ist für seine Performance in "Power of the Dog" nämlich auch für diesen Preis nominiert worden. Am Ende ergatterte jedoch Will Smith (53) die begehrte Auszeichnung für seine Hauptrolle in dem Biopic "King Richard". Auch hier erschien Benedict mit seiner schönen Gattin auf dem roten Teppich und sie legten gemeinsam einen strahlenden Auftritt hin.

Getty Images Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch

Getty Images Benedict Cumberbatch mit seinem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood

Getty Images Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch bei den SAG Awards 2022

