Bei den Screen Actors Guild Awards lag Liebe in der Luft! Auch in diesem Jahr hofften wieder zahlreiche Hollywoodstars auf eine der begehrten Trophäen. Bereits am roten Teppich gab sich die A-Prominenz der Schauspielbranche die Klinke in die Hand – und dabei waren auch einige verliebte Pärchen zu sehen. Unter anderem Will Smith (53) und seine Frau Jada Pinkett-Smith (50) turtelten auf dem Red Carpet – und zwar Ton in Ton!

In diesem Jahr war der 53-Jährige als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "King Richard" nominiert und durfte den Preis sogar mit nach Hause nehmen. Bejubelt wurde er dabei von seiner Gattin Jada. Seite an Seite posierten die Eheleute zunächst vor der Verleihung am roten Teppich und feierten schließlich innig den Sieg des Men in Black-Stars. Dabei waren die Turteltauben auch farblich abgestimmt und erschienen beide in einem dunklen Blau. Will feierte in einem schicken Anzug und lässiger Brille mit dunkelblauen Gläsern, seine Frau in einem langen Kleid mit hohem Kragen und einem langärmligen schwarzen Pullover darunter.

Doch Will und Jada waren nicht das einzige Liebespaar bei der Veranstaltung. Auch Kirsten Dunst (39) und ihr Mann Jesse Plemons (33) strahlten Seite an Seite – die Spider-Man-Darstellerin ganz in Rot, ihr Gatte in einem feschen Smoking. Benedict Cumberbatch (45) und Sophie Hunter (43) legten ebenfalls einen hinreißenden Paarauftritt hin. Während der Schauspieler in einem klassischen schwarzen Anzug auftauchte, bezauberte die Britin in einer goldenen halbdurchsichtigen Robe von Dior.

Getty Images Will und Jada Pinkett Smith bei den SAG Awards in Santa Monica im Februar 2022

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

Getty Images Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch bei den SAG Awards in Santa Monica 2022

