Lara Honner (23) machte sich Sorgen um ihr Aussehen. In der aktuellen Staffel von Der Bachelor kämpft die hübsche Blondine neben den verbleibenden neun anderen Kandidatinnen um das Herz von Dominik Stuckmann (30). Dass sie der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Junggesellen zwischenzeitlich ganz schön unter Druck setzt, verriet die Studentin bereits vor einigen Wochen. Jetzt erzählte Lara zudem, dass sie anfänglich Angst hatte, neben den anderen Bachelor-Girls doof auszusehen.

In einem Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Jana-Maria Herz (30) offenbarte die Memmingerin, dass sie sich vor dem Start der Show so ihre Gedanken über ihre Konkurrenz gemacht habe. Lara fürchtete zu Beginn der Datingshow nämlich, dass sie im TV neben den anderen Frauen doof dastehen könnte. Allerdings schienen sich die zwei einig zu sein, dass es in diesem Jahr keine "richtigen Bomben" in der Villa gebe. Das schien besonders die blonde Schönheit sehr froh zu machen und glücklich zu stimmen. Lara verunsichere es nämlich stark, wenn "jemand extrem viel besser aussieht" als sie.

Laut Lara würden in jeder Staffel zudem auch ein paar Frauen gecastet werden, die nicht so hübsch seinen oder von den Zuschauern im Vergleich zu den anderen als nicht so attraktiv wahrgenommen werden würden. "Ich hatte Angst, dass ich dann die bin, die halt blöd aussieht. Dass ich 'die Hässliche' bin", gestand Lara.

RTL Lara Honner, Bachelor-Kandidatin 2022

Instagram / larahonner Lara Honner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Lara Honner bei "Der Bachelor"

