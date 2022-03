Iñaki Urdangarin (54) scheint die Zeit mit seiner neuen Partnerin in vollen Zügen zu genießen! Erst im Januar war die Ehe des Ex-Handballstars mit Cristina von Spanien (56) nach rund 25 Jahren in die Brüche gegangen: Der 54-Jährige war mit einer anderen abgelichtet worden. Daraufhin entschloss sich das Paar einvernehmlich, getrennte Wege zu gehen. Jetzt, da Iñaki seine neue Liebe nicht mehr verstecken muss, lebt er sie offenbar so richtig aus!

Die Neue an Iñakis Seite ist eine Dame namens Ainhoa Armentia Acedo. Mit der 43-Jährigen scheint der einstige Profisportler die Frühlingsgefühle voll auszukosten: Ein Fotograf der spanischen Zeitschrift Hola! lichtete die beiden vor Kurzem in einem Yoga-Studio in der Kleinstadt Vitoria ab. Dort schmusten sie erst heimlich herum, bevor sie dann getrennt voneinander die Einrichtung verließen. Laut dem Magazin besuche das Paar das Sport-Etablissement regelmäßig an zwei Abenden pro Woche.

Auch auf dem Weg zu einem gemeinsamen Wochenendtrip konnte ein Paparazzo der Zeitung die beiden gemeinsam ablichten. Mit seiner Ex-Frau will Iñaki aber auch weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen – schließlich ist die Schwester von König Felipe von Spanien (54) die Mutter ihrer vier gemeinsamen Kids. "Die Verbindlichkeit für unsere Kinder ist nach wie vor ungebrochen", hatte es in einem Statement kurz nach der Trennungsnews geheißen.

Getty Images Iñaki Urdangarin und Prinzessin Cristina von Spanien in Madrid, 2012

Getty Images Iñaki Urdangarin in Palma de Mallorca, 2013

Cati Cladera/SIPA / ActionPress Iñaki Urdangarin und Prinzessin Cristina von Spanien in Palma de Mallorca, 2016

