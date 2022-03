Sophia Thomalla (32) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Oktober des vergangenen Jahres machte die Moderatorin ihre Beziehung zu Alexander Zverev (24) öffentlich, nachdem zuvor über eine Liebelei der beiden spekuliert wurde. Seither teilt die TV-Bekanntheit hin und wieder süße Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten im Netz. Doch hat das Paar manchmal auch Probleme? Sophia verriet nun, wie es zwischen ihr und dem Tennisstar läuft.

"Richtig gut", plauderte die 32-Jährige gegenüber Gala aus. Dennoch stünden die Schauspielerin und der 24-Jährige vor einer Herausforderung. "Wir müssen jetzt das ganze Jahr für zwei Leben und zwei Terminkalender organisieren, weil die Turniere für 2023 ja schon feststehen", erklärte Sophia. Die Tatsache, dass sie keinen Beruf habe, in dem es geregelte Arbeitszeiten gibt, würde die Planung zusätzlich erschweren, jedoch nicht unmöglich machen.

Vor wenigen Monaten gab Alexander bereits preis, dass die Beziehung mit der Date or Drop-Moderatorin sehr harmonisch sei. "In der Zeit, in der wir zusammen sind, haben wir uns noch kein einziges Mal gestritten", teilte der Tennisprofi in einem Interview mit RTL mit.

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla auf den Malediven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de