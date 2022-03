Beunruhigendes Gesundheits-Update von Königin Paola von Belgien (84). Die Ehefrau des ehemaligen Königs Albert II. (87) hat in den vergangenen Jahren häufig über gesundheitliche Probleme geklagt. 2018 erlitt die gebürtige Italienerin einen Schlaganfall – zuvor hatte sie sich bei Stürzen schon Wirbel- und Oberschenkelbrüche zugezogen. Zuletzt schien es der royalen Dame hingegen recht gut zu gehen. Umso schlimmer jetzt die Nachricht: Königin Paola hat sich den Oberarm gebrochen und muss sich ausruhen.

Der Palast ließ verkünden: "Ihre Majestät Königin Paola hat sich bei einem Sturz den rechten Oberarm gebrochen." Die 84-Jährige müsse deswegen alle Termine absagen – und das für die kommenden zwei Monate. Acht Wochen strenge Ruhe seien angeordnet worden. Laut einer belgischen Zeitung befinde sich die einstige Prinzessin Ruffo di Calabria mit ihrem Mann in einem französischen Skiort. Ob sich der Unfall dort ereignet hat, habe das Königshaus aber "weder bestätigen noch dementieren" wollen.

In den vergangenen Jahren war es recht still um Königin Paola und König Albert geworden. Seit 2013 steht Philippe von Belgien (61) an der Spitze der belgischen Monarchie. Trotz des royalen Ruhestands trägt das Ehepaar aber weiterhin seine königlichen Titel.

Getty Images König Albert und Königin Paola von Belgien

Getty Images Königin Paola von Belgien

Getty Images Königin Paola von Belgien im November 2019 in Brüssel

