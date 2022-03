Geburtstagsparty mal anders! Rebel Wilson (42) hat durch ihre Rollen in Komödien wie "Brautalarm" oder "Pitch Perfect" große Beliebtheit erlangt. Und auch in privater Hinsicht überrascht sie ihre Fans immer wieder – durch die Änderung ihres Lebenswandels verlor die Schauspielerin sage und schreibe 35 Kilo! Mit ihrer neuen Figur fühlt sie sich jetzt offenbar pudelwohl. Und auch hier zeigt sich die Beauty ausgelassen: Zu ihrem 42. Geburtstag unternahm Rebel einen ausgefallenen Trip!

Die gebürtige Australierin zelebrierte ihren Ehrentag jetzt mit ihren besten Freundinnen auf der Baja-Halbinsel in Mexiko. Den Ausflug hielt sie auf einigen Schnappschüssen und Videos fest, die auf Instagram zu sehen sind. Von einem Privatjet über edle Drinks an der Bar bis hin zu einem spektakulären Feuerwerk ließ sich die blonde Schönheit gebührend feiern! Als einzige männliche Begleitung zwischen all den Ladys hat sich der Moderator Hugh Sheridan (36) versteckt – ebenfalls ein sehr guter Freund des Filmstars.

Und wie sieht es in Sachen Geschenke aus? Ein bestimmtes Präsent bezeichnete die Stand-up-Komikerin jedenfalls als ihr absolutes Highlight: Rebel erhielt endlich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA, nachdem sie bereits über ein Jahrzehnt dort lebt. "Wow. Das beste Geburtstagsgeschenk ist gerade angekommen", schrieb sie dazu in einer Instagram-Story und präsentierte ihr Ausweisdokument, die sogenannte Greencard.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Hugh Sheridan in Mexiko 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Green Card für ihren dauerhaften Aufenthalt in den USA

