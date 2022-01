Sie weiß, wie sie ihre Kurven am besten betont! Rebel Wilson (41) krempelte im vergangenen Jahr ihren Lebensstil einmal komplett um. Die Schauspielerin schaffte es mithilfe von viel Sport und einer gesunden Ernährung ganze 35 Kilo an Gewicht zu verlieren – seit ihrer krassen körperlichen Veränderung zeigt sich die Australierin immer wieder in sexy Outfits im Netz. Jetzt präsentierte Rebel stolz ihren Body in einem knalligen Sport-Look.

Auf Instagram teilte die Pitch Perfect-Darstellerin jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie vor ihrem Pool posiert. Die 41-Jährige trägt dabei eine türkise Leggings mit farblich darauf abgestimmten Top – dazu kombinierte sie ein Paar rosa Sneaker. In den Kommentaren wird die Blondine mit Komplimenten geradezu überhäuft: Zahlreiche User hinterließen Flammen-Emojis und Herzchen. Eine Nutzerin schrieb zudem: "Meine Inspiration! Ich habe im vergangenen Jahr 22 Kilo abgenommen und will in diesem Jahr noch mal 22 Kilo abnehmen!"

Vor wenigen Tagen gab Rebel ihren Fans bereits ein paar Einblicke in ihr Work-out. Sie trainierte zusammen mit ihrer Schwester Annachi Wilson in ihrer Heimatstadt Sidney. Das Duo schien sich dabei gegenseitig zu motivieren, fit zu bleiben. Auch bei dieser Sport-Session trug die "Glam Girls"-Darstellerin ein knalliges Oberteil.

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Schwester Annachi

