Kanye West (44) genießt sein neues Single-Leben in vollen Zügen. Nachdem die kurze Liaison mit Schauspielerin Julia Fox (32) schon wieder Geschichte ist, wurde der Musiker in letzter Zeit häufig mit dem Model Chaney Jones gesehen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) hat. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass der Social-Media-Star die neue Frau an Kanyes Seite sein soll. Aber wie ernst ist es zwischen dem "Donda"-Interpreten und der schwarzhaarigen Schönheit?

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, seien die beiden nicht exklusiv. "Sie ist seine Muse und hängt mit seiner Truppe ab", erläuterte die Quelle. "Sie ist ein wunderschönes Model und sieht aus wie Kim. Also fühlt er sich offensichtlich zu ihr hingezogen." Eine ernsthafte Beziehung suche der 44-Jährige allerdings nicht. "Er genießt das Single-Dating-Leben", gestand die Quelle.

So ganz ist Kanye aber wohl doch noch nicht über Kim hinweg. "Er würde Kim jeder vorziehen, aber da sie nicht mehr zusammen sind, macht er das Nächstbeste: Er kreiert eine andere Kim Kardashian", so der Insider. "Chaney macht mit und ist begeistert von seinen Modevorschlägen. Sie genießen es, Zeit miteinander zu verbringen." Offenbar tun sich die beiden momentan einfach gut, unabhängig davon, wie ernst ihre Beziehung ist.

MEGA Kanye West und Chaney Jones in Miami

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Influencerin

