Kim, bist du es? Die Ehe von dem Rapper Kanye West (44) und der Reality-TV-Queen Kim Kardashian (41) scheiterte im vergangenen Jahr. Die Unternehmerin soll inzwischen in einer Beziehung mit dem Komiker Pete Davidson (28) sein. Der Musiker hingegen scheint die Trennung trotz einer kurzen Liaison mit Julia Fox (32) noch nicht verdaut zu haben – immer wieder versucht er, die Mutter seiner Kinder zurückzugewinnen. Nun wurde Kanye mit einem Model gesichtet, das genauso aussieht wie Kim!

Der Musiker verließ am Dienstag die Listening Party seines neuen Albums "Donda 2" in Miami – dabei leistete ihm eine Frau Gesellschaft, die seiner Ex verblüffend ähnlich sieht. Bei der Dame handelt es sich um Chaney Jones, eine Influencerin. Sogar outfittechnisch ließ sie sich von Kanyes Verflossener inspirieren. Sie trug einen weißen Catsuit und eine XXL-Sonnenbrille – Kim hatte vor knapp einem Jahr ein ähnliches Outfit gewählt. Ob zwischen den beiden etwas Ernstes läuft, ist unklar.

Außerdem soll der "Praise God"-Interpret während der Show mal wieder die Möglichkeit genutzt haben, gegen Kims neuen Partner Pete zu sticheln, wie TMZ berichtet. "Nimm niemals das Familienfoto vom Kühlschrank. Stehe niemals zwischen einem Mann und seinen Kindern. Dafür habt ihr nicht genug Security", soll er gerappt haben.

MEGA Chaney Jones im Februar 2022 in Miami

Instagram / foodgod Kim Kardashian, Jonathan Cheban und Khloé Kardashian im Juli 2021

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Influencerin

