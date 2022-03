Fiona Erdmann (33) weiß schon ganz genau, wie ihre Tochter aussieht. Die Influencerin ist aktuell schwanger und freut sich darauf, in wenigen Wochen Baby Nummer zwei auf der Welt zu begrüßen. Immer wieder hatte sich die Influencerin zuletzt nach Arztbesuchen und Ultraschallterminen gemeldet und den Fans verraten, wie besonders es ist, ihren Nachwuchs sozusagen im Bauch beobachten zu können. Jetzt hat Fiona aber ein ganz besonderes Erlebnis gemacht: Sie durfte ihre Tochter in 3D bestaunen.

Auf Instagram teilte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Video, in dem sie zunächst ein paar Aufnahmen von sich samt Babybauch präsentiert. Dann folgte eine kleine Überraschung für die neugierigen Betrachter: Die 33-Jährige teilte auch eine Sequenz, in der ihr ungeborenes Baby in einer 3D-Version zu sehen ist. "Wir freuen uns so darauf, dich – unsere kleine Prinzessin – kennenzulernen und lieben dich schon jetzt über alles", schrieb sie zu den bewegten Bildern, auf denen Mund, Lippen und die geschlossenen Augen der Kleinen schon deutlich zu erkennen sind.

Für Fiona ist die Schwangerschaft eine ganz besondere Zeit – sie kann es kaum glauben, dass in ihrem Bauch neues Leben entsteht. "Schwanger zu sein, und einen kleinen Menschen unter dem Herzen zu tragen, ist einfach die magischste Sache überhaupt", schwärmte sie.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Baby in 3D

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

fionaerdmann / Instagram Fiona Erdmann im Februar 2022

