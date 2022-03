Fiona Erdmann (33) fiebert der Geburt ihrer Tochter sehnsüchtig entgegen! Im Dezember vergangenen Jahr verkündete die Influencerin: Nach einer Fehlgeburt im April ist sie wieder schwanger. Mit ihrem Verlobten Moe ist es nach Sohnemann Leo ihr zweites gemeinsames Baby. Vor wenigen Wochen verkündete die werdende Mutter nach ihrer Babyshower: In ihrem Unterleib wächst ein kleines Mädchen heran. Ihre XXL-Kugel präsentiert sie regelmäßig im Netz. Jetzt teilte Fiona nach einem Ultraschall ihre Gedanken!

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich ganz happy zu Wort. "Es ist einfach so überwältigend, wenn man sein Kind sieht und weiß, dass man da ein kleines Mädchen im Bäuchlein hat", erklärte Fiona strahlend. Ihr Freund Moe hatte sie zu dem besonderen Termin begleitet – ihn musste sie danach erst einmal fest drücken. "Wir sind jetzt schon so verliebt", schwärmte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Auch dieses Mal konnte sie wohl einen guten Blick auf ihre ungeborene Tochter werfen.

Ihr letzter Ultraschall ist nun schon vier Wochen her – die Zeit rast. "Sind gerade vom Arzt zurück und haben unser kleines Mäuschen gesehen. Sie sieht so süß aus", verriet sie ihren Followern. Fiona und Moe bekamen sie Möglichkeit, ihre Tochter in 3-D zu sehen – vermutlich können sie ihr Kind schon bald in den Armen halten.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Januar 2022

Anzeige

Sonstige Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe

Anzeige

Denkt ihr, dass Fiona und Moe schon einen Namen für ihre Tochter ausgesucht haben? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de