Die Horrorfilm-Szene hat einen ihrer großen Stars verloren: Schauspielerin Veronica Carlson ist tot! Besondere Bekanntheit erlangte die Britin vor allem mit ihrer Rolle in dem Grusel-Klassiker "Draculas Rückkehr" aus dem Jahr 1968. In dem Schreckensstreifen spielte sie an der Seite von Hollywood-Legende Christopher Lee (✝93) – und zwar die Braut des gefürchteten Blutsaugers! Nun verkündete ihre Familie: Veronica ist im Alter von 77 Jahre gestorben!

Den Tod der Filmblondine bestätigte ihre Tochter Carly Love mit einem Facebook-Post. Die Leinwandschönheit sei schon am 27. Februar eines natürlichen Todes verstorben. Sie sei in ihrem Haus in Bluffton im US-Bundesstaat South Carolina friedlich eingeschlafen.

Bevor es Veronica zur Schauspielerei zog, hatte sie bereits erfolgreich gemodelt. Der Chef der Hammer-Filme-Produktionsfirma, die ab den 30er- bis 80er-Jahren einige legendäre Gruselstreifen hervorbrachten, entdeckte sie durch ein Bikini-Fotoshooting. Anschließend castete Jimmy Carrera sie für Filme wie "Frankenstein muss sterben" oder auch "Frankensteins Schrecken".

Veronica Carlson in New Jersey im April 2017

Schauspielerin Veronica Carlson

Veronica Carlson im Jahr 1971

