Peinliche Nummer oder super Start ins ESC-Jahr? Nachdem die italienische Band Måneskin im vergangenen Jahr den Eurovision Song Contest für sich entschieden hat, findet das musikalische Großevent 2022 in Turin statt. Wer für Deutschland antritt, entscheidet sich heute Abend beim großen Vorentscheid. Die ARD-Show kommt aber nicht bei allen Zuschauern gut an: Vor allem der Auftakt mit einer wilden Performance von Barbara Schöneberger (47) und Bülent Ceylan (46) wird scharf kritisiert.

"Fremdschämen? Jemand Zeit? Und die ARD so: klar!", witzelte ein Fan auf Twitter. Offenbar hat ihm die Rocker-Parodie des Comedians und der Moderatorin nicht besonders gut gefallen. "Fünf Minuten hat es gedauert und schon geht mir der deutsche ESC-Vorentscheid maximal auf die Nüsse", ärgerte sich ein anderer User über die ersten Minuten der Sendung. Viele Zuschauer zeigten sich aber auch total begeistert und können nicht genug von der Show bekommen. "Danke, dass ihr uns auch in dieser Zeit zum Lachen bringt" oder "Ich konnte es kaum erwarten, fühlt sich so gut an, wieder ESC im Fernsehen zu sehen!", schrieben zwei Fans. Ein weiterer plante sogar, einfach Bülent und Barbara in Italien antreten zu lassen.

Tatsächlich wird aber zwischen Eros Atomus, Maël und Jonas, Felicia Lu Kürbiß, Nico Suave und Team Liebe, Emily Roberts und Malik Harris entschieden. Für alle Kritiker hatte Moderatorin Barbara noch eine klare Ansage. Denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen eine Fachjury den deutschen ESC-Teilnehmer ausgewählt hatte, dürfen dieses Jahr die Fans abstimmen. "In den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik, die Leute waren nicht zufrieden. Sie können anrufen für einen dieser sechs", betonte die TV-Bekanntheit.

NDR/Hendrik Lüders Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2022

Getty Images Bülent Ceylan beim ESC-Vorentscheid 2022 in Berlin

NDR/Hendrik Lüders Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2022

