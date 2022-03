Daniela Büchner (44) gibt einen seltenen Blick auf ihren jüngsten Nachwuchs frei. Die Familie der Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist das Leben in der Öffentlichkeit längst gewöhnt. Joelina Karabas (22) unterstützt ihre Mama beispielsweise, wo es geht, und hat schon bei Promi Big Brother und Co. ihre Meinung zu Dannis Performance abgegeben. Auch auf Social Media steht die Familie der TV-Bekanntheit oft im Vordergrund. Ihre Kinder Diego Armani (5) und Jenna Soraya (5) waren zuletzt hingegen nicht so oft zu sehen – jetzt postete Danni aber aktuelle Bilder.

In ihrer Instagram-Story gab die Dschungelcamp-Teilnehmerin einen kleinen Einblick in einen gemütlichen Abend zu Hause. Die Zwillinge und ihre Mama hatten es sich auf der Couch bequem gemacht und die Zeit für ein paar kuschelige Minuten genutzt. Auf zwei Fotos hielt die 44-Jährige fest, wie gut gelaunt Diego und seine Schwester dabei waren. "Diegolito", schrieb Danni zu einem Foto mit dem grinsenden Jungen – die Aufnahme mit ihrer Tochter betitelte sie ebenfalls mit deren Namen und einem Herz-Emoji.

Was den Fans auf den Bildern ganz besonders auffallen dürfte: die Ähnlichkeit der Kids mit ihrem verstorbenen Papa Jens Büchner (✝49). Nicht nur die hellen Haare haben sie wohl eher von Daddy als von ihrer Mama – vor allem ihr strahlendes Lachen erinnert an den Schlagerstar. Und auch charakterlich kommen die Kinder wohl nach ihrem Vater. "Er weiß ganz genau, wer seine Familie ist, wer wichtig für ihn ist", schwärmte Danni von Familienmensch Diego.

Instagram / dannibuechner Jenna Soraya und Diego Armani Büchner

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

TVNOW / 99pro media Danni und Jens Büchner in der Faneteria

