Das gab es in der aktuellen Staffel von DSDS noch nicht! Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) suchen nach dem neuen Superstar – obwohl viele Musiktalente unter den Kandidaten dabei sind, ist in den Augen der Juroren nicht jeder dafür geschaffen, in die Fußstapfen von Jan-Marten Block (26) und Co. zu treten. In der vorletzten Folge des Recalls konnte die Jury noch zwei von insgesamt 25 Tickets für den Auslands-Recall verteilen: Zur Überraschung der Zuschauer kam jedoch kein Kandidat weiter!

"Wir haben uns den Kopf zerbrochen und haben überlegt: Wen sehen wir auf der ganz großen Bühne bei DSDS?", begann Chefjuror Florian Silbereisen damit, die Entscheidung zu verkünden und ließ dann die Bombe platzen: Die Jury habe sich dazu entschieden, dass keiner der ausgewählten Kandidaten mit in den Auslands-Recall kommen wird. Mit diesen Worten hinterließ der Sänger bei den Teilnehmern Suzana Motika, Tobias Perschke und Co. verdutzte Gesichter.

Auch Zuschauer waren irritiert darüber, dass dieses Mal niemand von den Kandidaten eine Runde weiter gekommen ist. "Niemand ist echt hart", war ein Twitter-User schockiert. "Und wozu haben wir das jetzt geguckt?", frage sich ein anderer. Aus der Folge werden Zuschauer einzig Domenico Tarantino im Auslands-Recall wiedersehen. Der 24-Jährige hatte Jurorin Ilse DeLange mit seiner Performance so überzeugt, dass sie ihm die goldene CD verlieh.

Suzana Motika bei DSDS

Domenico Tarantino bei DSDS

Ilse DeLange bei DSDS

