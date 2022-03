Domenico Tarantino riss Ilse DeLange (44) komplett vom Hocker! Bei DSDS ist in der aktuellen Staffel vieles anders. Hinter dem Jurypult sitzt erstmals nicht Dieter Bohlen (68), sondern Florian Silbereisen (40) als Chefjuror. Was sich nicht geändert hat, ist, dass wieder zahlreiche Musiktalente ihr großes Glück in der Show versuchen. Einer von ihnen hat es jetzt Jurorin Ilse DeLange angetan. Sie war so hin und weg, dass sie Kandidat Domenico Tarantino die goldene CD verlieh!

In der vorletzten Folge des Jurycastings bei DSDS bekamen Zuschauer wieder etwas auf die Ohren – dieses Mal etwas besonders Schönes: Domenico gab vor der Jury seine Interpretation des Hits "Bruises" von Lewis Capaldi (25) zum Besten. Mit seiner kraftvollen Stimme sang er sich direkt in das Herz einer Jurorin: Ilse DeLange. Ohne zu zögern überreichte sie dem 24-Jährigen die letzte goldene CD der Staffel. Ihre Kollegen Florian und Toby Gad (53) nutzen bereits ihre Chance, ihre goldene CD und damit das Direktticket in den Auslands-Recall, zu vergeben.

Wie viel die Musik in Domenicos Leben bedeutet, stellte der Hamburger bei DSDS bereits klar. "Die Musik gab mir schon so oft die Möglichkeit, Erlebtes durch bestimmte Songs nachzuempfinden und so Schmerz und Trauer besser verarbeiten zu können", weiß der Bänker. DSDS sei daher für ihn eine Chance, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, die er ergreifen müsse. Das vermittelte ihm wohl auch Daniel Ludi Ludwig, dem DSDS-Halbfinalisten des letzten Jahres, der ihm zum Casting begleitete und ihn zur Teilnahme animierte. Mit ihm ist Domenico nämlich sehr gut befreundet.

