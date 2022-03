Kristen Stewart (31) sorgt für Aufsehen! Die Schauspielerin wartet sicher gerade sehnsüchtig auf die diesjährige Oscar-Verleihung, denn: Sie wurde für ihre Performance in dem Royal-Drama "Spencer" für einen Academy Award als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert! Zuvor durfte sie schon mal einen anderen Preis entgegennehmen: Sie wurde im Rahmen des Santa Barbara International Film Festivals mit einem American Riviera Award ausgezeichnet. Für diesen Anlass wählte Kristen ein besonders aufregendes Outfit...

Wie die Bilder vom Event zeigen, war die top gestylte Beauty an diesem Abend ein absoluter Blickfang! Kristen bezauberte in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit Pailletten und Tüll, das ganz schön durchsichtig war: Während ihre Brüste durch einen BH verdeckt wurden, waren ihre nackte Taille, der Bauch und die Hüfte unter dem feinen Stoff deutlich zu sehen. Tatsächlich reichte der durchscheinende Part so tief hinunter, dass man sich fragen muss, ob die Schönheit überhaupt ein Höschen tragen konnte – oder es für die Optik weglassen musste. Eines steht jedenfalls fest: So sexy kleidet die US-Amerikanerin sich nur selten!

Kristen wurde auf dem roten Teppich von dem Produzenten Roger Durling und ihrer Schauspielkollegin Charlize Theron (46) begleitet – von ihrer Partnerin Dylan Meyer fehlte jedoch jede Spur! Die beiden haben sich im vergangenen Jahr verlobt und wollen angeblich noch in diesem Jahr den Bund der Ehe eingehen. Eine große Zeremonie soll es aber nicht werden.

Zuma Press / ActionPress Kristen Stewart, Schauspielerin

